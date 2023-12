Attenzione ai giochi pericolosi per i bambini: come riconoscerli

Per evitare di incappare in giochi pericolosi per i bambini è necessario verificare che sia presente sul prodotto la scritta "senza ftalati"

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha messo in relazione l’esposizione nei primi anni di vita dei bambini a sostanze contenenti ftalati con danni alla salute. Per questo l’Unione Europea ha limitato l’uso di alcuni ftalati nei giocattoli per l’infanzia.

Come riconoscere ed evitare il rischio

Per prima cosa occorre verificare che sulla confezione del gioco sia presente la scritta “Phthalates Free” o quella in italiano “Senza Ftalati”.

Occorre fare attenzione poi ai colossi extraeuropei che importano in Italia prodotti plastici di vario genere a prezzi stracciati.

Se possibile sono da preferire materiali più naturali e alternativi alle plastiche, come il legno, il bambù e i tessuti organici, che donano una maggiore tranquillità.

I danni alla salute

Gli ftalati appartengono un gruppo di sostanze riconosciute come interferenti endocrini che possono portare a difficoltà riproduttive, a perturbazioni nello sviluppo corporeo, a problematiche respiratorie e a conseguenze renali e sul fegato.

Dichiara l’Environmental Working Group: “Circolano sui mercati europei giocattoli realizzati in plastica morbida (bambole, maschere di carnevale, giochi da bagno, braccioli e ciambelle etc.) che contengono ftalati. Sono sostanze tossiche per la riproduzione, assoggettate a restrizione europea; il loro utilizzo non è consentito, a concentrazioni superiori allo 0,1%, né nei giocattoli, né negli articoli destinati all’infanzia.”