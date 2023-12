Dieta pre-natalizia: come prepararsi per le abbuffate

La dieta pre-natalizia opta per alimenti leggeri e meno grassi per arrivare in forma alle abbuffate di Natale.

Il Natale si sta avvicinando e sono già molti a pensare al momento delle feste che significano anche scorpacciate e abbuffate in famiglia. In questi momenti è facile mettere su chili in più. Per evitare di ritrovarsi con un addome gonfio e appesantito, la dieta pre-natalizia è il regime adatto da adottare onde evitare di ingrassare troppo.

Dieta pre-natalizia

Il Natale sta per giungere, come facilmente intuibile dai negozi e i supermercati che iniziano a mostrare già alcune leccornie che si consumano nei giorni delle festività natalizie. Considerando che nei giorni di festa si faranno abbuffate, fin da ora è consigliabile seguire una dieta pre-natalizia che possa aiutare ad arrivare in forma in modo da non fare troppe rinunce.

Un regime del genere permette di liberarsi dalle tossine che si sono accumulate e si accumuleranno in quel periodo. Inoltre risulta essere un ottimo promemoria per evitare di arrivare troppo affaticati e appesantiti al giorno X. Natale non è soltanto tempo di stare con la famiglia, ma anche e soprattutto di scorpacciate tra cene della Vigilia e pranzi natalizi con parenti.

Sgonfiare e depurare il corpo in vista delle festività con una dieta pre-natalizia è l’ideale e permette di ripartire nel modo migliore possibile. Una dieta di questo tipo non necessita di essere seguita per troppo tempo in quanto si rischia di incappare in diverse carenze nutrizionali che mettono a serio rischio l’organismo e il fisico.

Si consiglia un regime detox e depurante da seguire soltanto per una settimana circa con l’ausilio di esperti e professionisti del settore in modo da trovare un programma in linea con le proprie esigenze. In questo modo è possibile godersi le festività senza troppi sensi di colpa per una fetta di Panettone o un piatto di lasagne.

Dieta pre-natalizia: consigli degli esperti

Per seguire un regime come la dieta pre-natalizia, si ha bisogno di consumare, secondo il parere degli esperti, degli alimenti che aiutino a stimolare e favorire l’eliminazione delle scorie e tossine in eccesso liberando così l’organismo andando a lavorare sulla depurazione. Un regime depurativo e drenante per il fisico.

Nel momento in cui si segue questo programma alimentare risulta fondamentale consumare una serie di centrifugati e tisane a base di frutta e verdura, ma anche moltissima acqua preferibilmente naturale e lontano dai pasti. L’ideale sarebbe almeno due litri in quanto aiuta a eliminare le tossine in eccesso.

Considerando che a Natale si mangeranno molti fritti e condimenti, oltre a intingoli vari, almeno una settimana prima delle abbuffate è bene evitare il consumo di cibi troppo grassi nella dieta detox prima di Natale. I formaggi grassi, gli affettati, la carne rossa, compreso dolci e alcolici andrebbero aboliti dal programma alimentare.

In un regime come la dieta pre-natalizia, è consigliabile alleggerire i piatti, quindi optare per il consumo di nutrienti come proteine e frutta limitando i carboidrati a solo una volta al giorno. Si consiglia poi tutta una serie di verdure di stagione come legumi, zucca che drena, ma anche cavolfiori. Sì alla carne bianca, ai formaggi leggeri. Ottime, oltre all’acqua, anche le tisane che espellono le scorie e le tossine.

Dieta pre-natalizia: integratore dimagrante

Per chi volesse saperne di più

