Atterraggio d’emergenza nel Pacifico: passeggeri brindano su una spiaggia deserta con il pilota

I passeggeri del volo partito da Los Angeles e diretto a Sydney hanno brindato su una spiaggia deserta a causa di un atterraggio d’emergenza.

A causa del fuso orario, però, non sono riusciti a festeggiare il Capodanno.

I passeggeri del volo partito da Los Angeles e diretto a Sydney, in Australia, hanno trascorso l’ultima notte dell’anno su una spiaggia deserta dell’isola di Pago Pago, nelle Samoa americane. L’aereo, a causa di un problema meccanico a uno dei motori, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in mezzo al Pacifico.

I passeggeri hanno brindato in riva al male con il pilota, che ha organizzato tutto per scusarsi dell’incidente, ma hanno comunque saltato il Capodanno. A causa del fuso orario, i voli di emergenza inviati sul luogo per portare i passeggeri a destinazione, sono arrivati dopo la mezzanotte.

L’atterraggio di emergenza a Capodanno

Secondo quanto riportato da The Sydney Morning Herald, l’aereo di soccorso è arrivato in Australia intorno alle 7.15 di domenica primo gennaio, quasi 24 ore dopo l’orario di arrivo previsto.

La distorsione temporale ha avuto inizio quando il volo 839 della United Airlines è stato dirottato all’aeroporto internazionale di Pago Pago perché l’equipaggio ha notato una perdita d’olio in un motore. La deviazione è stata necessaria proprio a causa di questo problema meccanico. L’equipaggio ha così pensato di far brindare i passeggeri sulla spiaggia. Alcuni si sono lamentati del tempo impiegato per l’invio di un volo sostitutivo, che non ha consentito ai passeggeri di trascorrere il Capodanno a Sydney.

Altri hanno apprezzato la vacanza improvvisa sull’isola del Pacifico.