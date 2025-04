Un evento di protesta e celebrazione

Il 25 aprile, Roma è stata teatro di una vibrante manifestazione organizzata da Extinction Rebellion, un movimento globale di attivisti climatici. La “Rebel Parade”, come è stata chiamata, ha segnato l’inizio della settimana di iniziative denominate ‘Primavera Rumorosa’, un periodo dedicato alla sensibilizzazione sui temi ambientali.

Il corteo ha preso avvio dal Circo Massimo, attraversando le strade della capitale fino a giungere a Piazza Giustiniani, un percorso simbolico che ha unito cittadini e attivisti in un’unica voce per il clima.

Colori e simboli di resistenza

In testa al corteo, un carro musicale ha fatto da palcoscenico per artisti e performer, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Tra le figure più emblematiche della manifestazione, le attiviste vestite di rosso, note come “Red Rebels”, hanno catturato l’attenzione dei passanti. Il loro abbigliamento non è solo un elemento scenico, ma rappresenta l’emergenza climatica e il dolore che essa comporta, oltre a simboleggiare la resistenza e la determinazione nel combattere per un futuro sostenibile. Queste performer hanno danzato e interagito con il pubblico, trasmettendo un messaggio di speranza e di azione collettiva.

Un invito alla partecipazione attiva

Extinction Rebellion ha sottolineato l’importanza di non restare indifferenti di fronte alla crisi climatica e alle politiche governative che favoriscono l’uso di combustibili fossili. “Di fronte alla svolta autoritaria e militarista e agli investimenti sul fossile del nostro Paese, la parata vuole essere un invito per le persone a non restare indifferenti e a manifestare gioiosamente il proprio dissenso”, ha dichiarato un portavoce del movimento. Questo evento non è solo una protesta, ma un appello a tutti i cittadini affinché si uniscano nella lotta per un futuro più verde e giusto.