Aumento delle bollette del 100% a ottobre: l’allarme di Arera

L'Arera ha annunciato un nuovo aumento delle bollette per la fine dell'anno: gli italiani saranno costretti a pagare il 100% in più nell'ultimo trimestre

Se si guarda alle bollette di luce e gas, il 2022 si chiuderà come si è aperto, anzi, forse anche peggio. L’Arera ha pubblicato la sua previsione sull’aumento dei costi che le famiglie italiane dovranno sostenere nell’ultimo trimestre dell’anno: le bollette dovrebbero aumentare addirittura del 100%.

Arera, le bollette di luce e gas saliranno ancora: quando vedremo il nuovo aumento

L’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha rivelato che, qualora il gas all’ingrosso dovesse continuare a mantenere le quotazioni odierne, le ripercussioni sulle tasche degli italiani saranno pesantissime. Nell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2022), infatti, le famiglie dovranno probabilmente far fronte ad un nuovo grave incremento della spesa legata alle bollette di luce e gas, stimabile, addirittura, in un +100% rispetto al totale dei tre mesi precedenti.

Gli interventi del Governo e le limitazioni alla crescita dei costi nelle bollette

Proprio per questo motivo, il Governo, starebbe pensando a nuovi interventi atti a limitare il continuo aumento del costo di luce e gas. L’Arera ricorda, inoltre, che: “Risulta fondamentale attuare misure volte a ripristinare un equilibrio tra domanda e offerta attraverso, da un lato, la riduzione della domanda su base volontaria e dall’altro, attraverso l’identificazione di meccanismi per la gestione di interventi di contenimento della domanda in caso di emergenza.”