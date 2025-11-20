Aumento delle Tariffe Eurostar: Impatto delle Nuove Tasse nel Regno Unito

Il servizio Eurostar, che collega Londra con importanti città europee, potrebbe subire un significativo aumento delle tariffe. Questa situazione è provocata da una riforma fiscale del governo britannico, che ha deciso di rivedere le tasse sui beni immobili, colpendo direttamente l’infrastruttura del tunnel sotto la Manica.

La compagnia Eurotunnel, proprietaria del tunnel, ha annunciato che le nuove valutazioni fiscali potrebbero far lievitare le spese da 22 milioni di sterline a ben 65 milioni, un incremento che potrebbe triplicare le tasse pagate e aumentare notevolmente il carico fiscale sugli investimenti futuri.

Implicazioni per i passeggeri Eurostar

Secondo Eurotunnel, le nuove tasse si tradurranno in costi maggiori per le compagnie ferroviarie che utilizzano il tunnel. Questo, a sua volta, si rifletterà su tutti i passeggeri Eurostar, rendendo i viaggi tra Londra e il continente più costosi. La società ha sottolineato che le tariffe più elevate per l’accesso al tunnel sono inevitabili in seguito all’aumento delle tasse.

Reazione delle compagnie ferroviarie

Il direttore delle pubbliche relazioni di Eurotunnel, John Keefe, ha evidenziato come l’aumento delle tasse non solo influenzerà Eurostar, ma avrà ripercussioni anche su Virgin Trains, un nuovo operatore ferroviario che intende iniziare i servizi verso città come Parigi e Amsterdam. Keefe ha affermato che l’innalzamento delle spese renderà difficile per le compagnie ferroviarie mantenere tariffe competitive.

Critiche alla trasparenza fiscale

Eurotunnel ha espresso preoccupazione per l’assenza di chiarezza nella determinazione delle nuove valutazioni fiscali da parte dell’Agenzia per la Valutazione Immobiliare (VOA). Secondo la compagnia, le modalità di calcolo delle nuove tasse sono poco trasparenti e non consentono alle aziende di comprendere come siano state fissate le nuove cifre. Keefe ha affermato che questa mancanza di chiarezza rende difficile pianificare il futuro e investire nello sviluppo dei servizi.

Impatto sulle operazioni future

Un progetto previsto da Eurotunnel per riaprire il deposito merci di Barking, situato a est di Londra, è ora in forse. Questo deposito avrebbe dovuto migliorare l’attrattiva del trasporto merci via treno attraverso il tunnel, in linea con gli obiettivi del governo britannico di aumentare il volume del trasporto ferroviario. Tuttavia, con l’attuale carico fiscale, il progetto è stato congelato, limitando ulteriormente le opportunità di sviluppo nel settore.

Prospettive future per Eurostar

Nonostante le difficoltà, Eurostar rimane impegnata a espandere i propri servizi e migliorare l’accessibilità per i viaggiatori. La compagnia sta progettando investimenti significativi, pari a 2 miliardi di euro, per rinnovare la flotta e introdurre nuove destinazioni, come Francoforte e Ginevra. Tuttavia, l’ulteriore aumento delle tasse rischia di compromettere questi piani di crescita.

Le nuove misure fiscali britanniche potrebbero avere un impatto duraturo sulla rete Eurostar, aumentando le spese per i viaggiatori e ostacolando lo sviluppo di servizi ferroviari più competitivi e sostenibili. Le compagnie ferroviarie, così come le istituzioni governative, dovranno affrontare sfide significative per garantire la prosperità del trasporto ferroviario internazionale.