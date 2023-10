Aurora Ramazzotti ha confessato che pensa già al secondo figlio, ma il suo compagno Goffredo Cerza non è molto d’accordo. Sembra che il ragazzo sia preoccupato dai costi.

Aurora Ramazzotti dice sì al secondo figlio, ma Goffredo frena

Intervistati dal settimanale Gente, Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza hanno parlato del nuovo ruolo da genitori. Qualche mese fa, i due hanno accolto in famiglia il piccolo Cesare e si stanno ancora abituando alla vita a tre. Eppure, la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta già pensando al secondo figlio, mentre Goffredo frena un po’. Aurora ha candidamente ammesso:

“Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo. Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà…”.

Perché Goffredo frena?

La Ramazzotti vorrebbe che tra Cesare e il secondo pargolo non ci fosse troppa differenza d’età. Goffredo ha prima dichiarato che “esiste una grande differenza fra il primo e il secondo figlio“, poi ha aggiunto:

“È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare troppo per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni”.

Insomma, i “costi” si fanno sentire anche nelle famiglie agiate. Goffredo, è bene sottolinearlo, desidera avere un secondo figlio, ma non ora.

Aurora Ramazzotti e Goffredo: niente matrimonio

Per il momento, Aurora e il compagno non hanno alcuna intenzione di unirsi in matrimonio. Si sentono già una famiglia e va bene così. Ad occuparsi del piccolo Cesare non sono solo loro due, ma anche la super nonna Michelle Hunziker. La Ramazzotti ha ammesso: