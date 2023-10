Aurora Ramazzotti fa shopping con il figlio e la tata: è bufera sui social

Aurora Ramazzotti è stata travolta dalle critiche sui social per un video in cui la si vede passeggiare con la tata del figlio.

Aurora Ramazzotti è stata paparazzata mentre passeggiava per le vie di Milano in compagnia del figlio Cesare (in carrozzina) e della baby sitter del piccolo (nato lo scorso 30 marzo). Sui social in tanti non hanno mancato di criticarla.

Aurora Ramazzotti: shopping con la tata del figlio

In tanti sui social in queste ore si sono scagliati contro Aurora Ramazzotti, che è stata sorpresa mentre faceva shopping per le vie di Milano con suo figlio Cesare e la baby sitter che abitualmente la aiuterebbe nella gestione del bebè. In un video pubblicato su TikTok dalla pagina “Paparazzi Secrets” si vede Aurora aiutata dalla babysitter a spingere il passeggino e a sistemare Cesare in macchina nel suo seggiolino. Un’assistenza ritenuta da molti eccessiva, e infatti c’è chi ha commentato il video scrivendo: “Già la tata! Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto”, e ancora: “La tata? Ma perché lei lavora? Che fa?”.

Aurora replicherà alle critiche in circolazione? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti risponderà ai messaggi dei leoni da tastiera sul suo conto.