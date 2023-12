Aurora Ramazzotti, omaggio anonimo per il compleanno: "Chi sarà stato?"

Il 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni e nelle ultime ore, via social, ha aggiornato i fan su un particolare regalo da lei ricevuto.

Aurora Ramazzotti: l’omaggio anonimo

Lo scorso 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha spento 27 candeline e nelle ultime ore, via social, ha aggiornato i fan su un particolare omaggio anonimo da lei ricevuto. Si tratterebbe di un vaso con delle orchidee che però sarebbe stato recapitato ad Aurora senza alcun biglietto che identificasse il mittente. “La bellezza di queste orchidee che mi hanno regalato (non c’era il biglietto) sembrano quasi glitterate. Spero di farle sopravvivere”, ha scritto sui social la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti mostrando i fiori in questione. Chi le ha inviato l’omaggio floreale coglierà l’occasione per farsi vivo e mostrarle la sua identità?

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Il 27esimo compleanno è stato un giorno speciale per Aurora che, quest’anno, ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma. A marzo lei e Goffredo Cerza sono infatti diventati genitori del piccolo Cesare, e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.