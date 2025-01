Novità entusiasmanti per Aurora Ramazzotti. La giovane 28enne ha svelato il suo nuovo progetto professionale che la vedrà protagonista durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio.

Aurora Ramazzotti parla di Sanremo 2025: l’annuncio ufficiale sui social

“Comunque ho una news che non vedevo l’ora di dirvi! Condurrò il podcast di Cosmopolitan a Sanremo, sono troppo gasata!”.

L’influencer sarà alla guida di un podcast interamente dedicato alla prossima edizione del Festival, esprimendo la sua gioia con i follower attraverso un post su Instagram.

In un’intervista a Today il 12 giugno 2024, Aurora ha raccontato di avere ancora molti sogni nel cassetto. Tra questi, ha espresso il desiderio di fare tante cose: viaggiare in luoghi che non ha ancora avuto modo di visitare, condurre il Festival di Sanremo in futuro, recitare in un film, fare teatro e cantare. Ha aggiunto che ne ha molti altri, ma spera di riuscire a realizzarli, anche se non sa se sarà possibile.

Aurora Ramazzotti smentisce la presunta gravidanza

Tra i follower, alcuni, alla notizia dell’annuncio, hanno subito ipotizzato che la giovane fosse in dolce attesa. La smentita non è tardata ad arrivare, e è stata anche accompagnata da una dose di ironia.

“No, non sono incinta, anzi, sono mestruata al momento quindi non mi parlare, almeno che non sia per offrirmi del cioccolato… E poi, secondo voi, ve lo direi così?”