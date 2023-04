Australia: 5 persone muoiono in un terribile incidente stradale

L’Australia sta piangendo in queste ore la scomparsa di ben 5 persone, morte tutte nella giornata di giovedì 20 aprile a causa di un terribile schianto in automobile. Ecco i dettagli del tragico sinistro raccontati in anteprima dal media locale Herald Sun.

La dinamica dell’incidente

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, lo schianto fra le due auto è stato causato da una Mercedes che, a quanto sembra, non avrebbe dato la precedenza ad una Nissan Navara dove erano a bordo 5 persone. Questa seconda auto colpita sarebbe così stata sbalzata fuori strada e si sarebbe scontrata con violenza contro una cisterna di latte.

Chi erano le vittime della tragedia

A bordo dell’auto che si è schiantata causando la morte dei passeggeri c’erano in totale 5 persone, fra cui Debbey Markley (la conducente) che stava trasportado alcuni lavoratori internazionali (provenienti da Taiwan e Hong Kong) dal macello JBS Foods verso la loro abitazione, a Cobram.

Le indagini sono tutt’ora in corso: il colpevole era sotto effetto di sostanze stupefacenti?

Gli inquirenti locali sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire con maggior precisione la dinamica dei fatti. Quello che fino ad ora è stato accertato è che il guidatore che non ha dato la precedenza alla Mercedes è un 29enne, che è sopravvissuto e che sarebbe risultato positivo al test della cannabis.

La sua posizione però non è ancora chiara, visto che al secondo test antidroga non è risultato positivo: la polizia ha quindi dovuto inviare un campione del suo sangue agli esperti per effettuare tutte le indagini forensi del caso.

Il dolore del figlio della vittima

A poche ore dal tragico evento, a parlare è stato il figlio della donna alla guida della Mercedes, David, che ha dichiarato (ovviamente molto provato):