Una bella storia che arriva dall’Australia, dove una 30enne aspetta figlio dopo il trapianto di utero donato da sua madre. La 54enne Michelle Hayton ha donato il suo a Kirsty Bryant per avere un nipotino o una nipotina. Kirsty infatti dopo l’intervento è rimasta incinta e ora è alla settima settimana di gravidanza. Abc News spiega che alla donna era stato esportato l’utero in seguito a una isterectomia.

Aspetta un figlio con l’utero della madre

La rescissione si era resa necessaria per un’emorragia riscontrata dopo il parto della prima figlia, Violet. Ma la 30enne voleva un altro figlio, perciò si è sottoposta a un’operazione chirurgica insieme alla madre al Royal Hospital for Women di Sydney. Da quanto si apprende perciò le due sono state sottoposte a oltre 16 ore di interventi chirurgici in cui sono stati coinvolti oltre 20 professionisti. Ma di cosa parliamo? Di operazioni provvisorie che hanno generalmente una durata di 5 anni.

Le parole di Kirsty alla Abc News

Ecco, in quel range le donne che non hanno un utero loro possono avere il tempo necessario per programmare una gravidanza. E le parole di Kirsty sono state: “È una situazione surreale e una sensazione meravigliosa. Ero super eccitata quando l’ho scoperto. È così meraviglioso che il mio corpo possa fare questo e che mia mamma mi abbia fatto questo regalo. Anche lei è molto emozionata e non vede l’ora di dare il benvenuto a un altro nipotino in famiglia: è al settimo cielo”.