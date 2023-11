Auto esplode su un ponte al confine tra gli Usa e il Canada: si ipotizza che quanto accaduto possa essere classificato come un attacco terroristico.

Auto esplode su un ponte al confine tra Usa e Canada, due feriti: “Terrorismo”

Torna l’allarme terrorismo negli Stati Uniti d’America: il panico si è diffuso a macchia d’olio nel Paese dopo che un’auto carica di esplosivo è saltata in aria sul Rainbow Bridge, il ponte che si trova al di sopra delle cascate del Niagara. La struttura che sovrasta l’iconico luogo sempre contemplato da una folla di turisti è situata al confine tra lo Stato a stelle e strisce e il Canada.

A quanto si apprende, il bilancio dell’attacco è di due morti e due feriti. Una guardia di frontiera e di un passante sono rimasti feriti in modo grave. I due soggetti che si trovavano a bordo del veicolo esploso, invece, sono deceduti.

Dinamica del presunto attentato

L’attacco, che potrebbe essere classificato come “terrorismo”, si è verificato a pochi giorni dal Thanksgiving mentre milioni di persone sono in viaggio in tutto il Paese. In considerazione del particolare periodo, il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave.

L’esplosione è stata segnalata mercoledì 22 novembre, poco prima di mezzogiorno, corrispondenti alle 18:00 in Italia, quando un veicolo che proveniva dal Canada ha improvvisamente accelerato durante il controllo al check-point. Poco dopo, il mezzo è esploso nelle vicinanze di un’area di controllo secondaria.

FBI: “Indagini in corso”. Trudeau: “Situazione molto grave”

Al momento, le autorità non hanno ancora determinato cosa abbia causato l’esplosione. Intanto, Fox News è stata la prima emittente ad agitare lo spauracchio dell’attentato terroristico, citando fonti informate.

L’FBI, intanto, ha descritto la situazione come “molto fluida” mentre il premier canadese Justin Trudeau ha parlato di “una situazione molto grave”.

Sull’accaduto, stanno indagando gli agenti dell’FBI, della polizia di New York e della polizia di frontiera al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. A tal fine, è in corso l’analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza presenti in zona.