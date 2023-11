Orrore in Francia, attacco shock a Crépol: ragazzi con coltelli e mannaie as...

Ancora un exploit di violenza cruento e inspiegabile in Francia: a Crépol, un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione alla festa del paese colpendo e ferendo a casaccio con coltelli e mannaie chiunque si trovassero dinanzi.

L’agguato si è consumato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre, intorno alle due, mentre il “ballo d’inverno” organizzato nel villaggio di Crépol stava per giungere al termine. L’assalto dei giovani ha restituito un bilancio di un morto e di venti persone accoltellate. Due di queste sono ricoverate in prognosi riservata. La vittima, invece, è stata identificata come un ragazzo di 16 anni, Thomas. L’adolescente è stato colpito al torace e alla gola ed è deceduto in ambulanza durante il trasferimento in ospedale.