Investita a Bali durante una vacanza la 22enne italiana Nicole Del Curto: la ragazza è ricoverata in prognosi riservata.

Nicole Del Curto, 22enne di Chiavenna, è stata investita a Bali mentre era in vacanza insieme a un’amica dopo aver trascorso l’estate a lavorare presso il chiosco che si trova alle cascate dell’Acquafraggia. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la ragazza è stata travolta in pieno da un’auto mentre stava percorrendo una strada della città indonesiana a bordo di una moto.

Nicole Del Curto investita a Bali: la raccolta fondi per le operazioni è a circa 100mila euro

A seguito dell’incidente a Bali, Nicole è stata ricoverata in prognosi riservata ma, stando alle informazioni diffuse dal sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta, la cittadina italiana non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nei prossimi giorni, la 22enne dovrà essere sottoposta a diverse operazioni chirurgiche particolarmente delicate. La giovane ha, infatti, riportato fratture multiple e scomposte al braccio destro, fratture al fiso che hanno interessato mascella, naso, osso oculare e denti. Dato l’elevato costo degli interventi che la cittadina italiana dovrà subire, è stata lanciata una raccolta fondi per coprire le cure all’ospedale di Bali. A promuovere l’iniziativa, sono stati un’amica della ragazza e il primo cittadino. In sole 13 ore, sono stati raccolti circa 100mila euro.

Il messaggio del sindaco di Chiavenna

“È stata una grande gara di generosità da parte dell’intera popolazione della Valchiavenna”, ha detto il sindaco di Piuro Omar Iacomella. “E tra quanti stanno partecipando all’appello per aiutare la famiglia tantissimi sono giovani, che mettono a disposizione anche con cifre domestiche, ma molto significative per lo slancio di solidarietà che attestano”.

Il sindaco di Chiavenna, invece, ha scritto un lungo messaggio per ribadire il sostegno alla giovane Nicole. Nel messaggio di Della Bitta, si legge quanto segue: