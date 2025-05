Momenti di grande paura nella Capitale. Un veicolo è andato a finire contro i tavoli all’aperto di un locale e diverse persone sono finite a terra, coinvolte nell’incidente che ha avuto un bilancio piuttosto pesante. Tra le persone che in quel momento si trovavano nello spazio esterno del ristorante anche una donna all’ottavo mese di gravidanza.

Diverse ambulanze sono intervenute d’urgenza in loco per soccorrere i feriti. Ecco che cosa è successo.

Auto fuori controllo travolge i tavoli di un ristorante: il bilancio delle persone coinvolte

L’episodio si è verificato nel quartiere Trieste di Roma: qui, intorno alle 22 di sabato 10 maggio, un’auto guidata da una donna di 86 anni è andata ad impattare contro i tavolini di un ristorante utilizzati per i clienti che vogliono pranzare o cenare all’esterno. Momenti di puro terrore per le persone presenti che si sono ritrovate faccia a faccia con il veicolo fuori controllo.

Si è sfiorata la tragedia: in quel momento il ristorante era molto affollato, trattandosi di una serata di primavera piuttosto calda ma fortunatamente nessuno ha perso la vita. Ciò nonostante il bilancio dell’incidente, avvenuto secondo le prime ipotesi dopo che l’anziana ha perso il controllo della vettura, è stato ugualmente piuttosto pesante. Cinque persone sono rimaste ferite.

Auto contro i tavoli del ristorante: coinvolta anche una donna incinta

In quel momento seduta al tavolo insieme al marito e ad un figlio piccolo vi era anche una donna all’ottavo mese di gravidanza: “Siamo vivi per miracolo” ha raccontato successivamente, ancora sotto choc, all’Adnkronos. Non è rimasta ferita perché i tavoli hanno attutito la corsa dell’auto prima che li raggiungesse.

I feriti non si trovano in pericolo di vita: le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire con esattezza le cause del pericolosissimo incidente e per accertare l’eventuale responsabilità dell’automobilista.