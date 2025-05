Sbalzato a terra dalla sua moto, il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Cosa è successo

Grave incidente sulle strade italiane. É accaduto nella giornata di sabato 10 maggio sul territorio di Cazzano Sant’Andrea, nella Bergamasca coinvolgendo un’auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, un 19enne, sbalzato a terra in seguito al violento impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per tutti i rilievi.

Ripercorriamo l’accaduto.

Grave incidente nella Bergamasca: 19enne coinvolto nello schianto tra auto e moto

Le autorità hanno fornito una prima ricostruzione dei fatti. Il 19enne si trovava in sella alla moto, una Yamaha MT09 quando per ragioni ancora da chiarire si è scontrato con un’auto, una Fiat Sedici a bordo della quale era presente solo il conducente, un 43enne di Gazzaniga. Il ragazzo, che invece abita a Gandino, è stato sbalzato a terra in seguito allo schianto.

I soccorritori sono giunti sul posto rapidamente e hanno stabiizzato il 19enne, successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Quì ì medici hanno riscontrato la contusione ad una mano e la frattura di un femore. Illeso invece l’automobilista. I carabinieri della compagnia di Clusione hanno effettuato i rilievi e dovranno ora chiarire la dinamica esatta del sinistro stradale.