Auto in panne tamponata da un'altra auto a Torino: un ferito

Scontro notturno in Piemonte con un’auto in panne tamponata da un’altra auto a Torino: il bilancio è stato di un ferito.

Da quanto riportano i media territoriali il brutto incidente si è verificato nella notte in tangenziale ed in territorio di Moncalieri. Per la precisione il sinistro è avvenuto nella notte a cavallo fra il 16 febbraio ed oggi, all’interno dello svincolo Statale 20 della tangenziale sud, nel territorio comunale di Moncalieri.

Auto in panne tamponata da un’altra auto

Da quanto si apprende in ordine alla ricostruzione dell’accaduto un’auto in uscita e che era rimasta in panne è stata tamponata violentemente da un secondo veicolo.

A seguito di quel violento urto il conducente della prima vettura è stato soccorso immediatamente da un equipaggio del 118. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all’ospedale Cto di Torino in condizioni serie e con codice di triage rosso anche se non è in pericolo di vita.

L’arrivo dei soccorritori e della polizia

Sul posto, per i rilievi del caso e per ricostruire esatta dinamica del sinistro e censire eventuali responsabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari dell’Ativa.

Questi ultimi hanno dovuto chiudere lo svincolo fino all’avvenuta rimozione dei veicoli.