L'incidente è avvenuto questa mattina sulla Costiera Sorrentina, l'autista dell'auto precipitata dal dirupo non è in pericolo di vita

La dinamica del sinistro è ancora da accertare, sembrerebbe tuttavia che il conducente fosse ubriaco e abbia perso il controllo del veicolo.

Auto precipita da un dirupo e finisce su una casa

Una tragedia sfiorata quella di questa mattina in località Colli di Fontanelle, a Sant’Agnello in provincia di Napoli. Un ragazzo di 22 anni è finito fuori strada, precipitando giù da un dirupo. L’auto è atterrata sul tetto di un’abitazione per poi prendere fuoco. Il giovane è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno però scongiurato il pericolo di vita. Insieme ai sanitari del 118, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento. Determinante anche la presenza dei Vigili del fuoco che aiuteranno a sollevare l’auto con un argano.

