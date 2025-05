Sono testimonianze drammatiche ed agghiaccianti quelle fornite da alcune persone che hanno visto con i loro occhi il drammatico incidente stradale che ha coinvolto un autobus carico di pellegrini. Il veicolo è finito in un dirupo precipitando per decine di metri e provocando decine di vittime. Il bilancio fornito dalle autorità è ancora provvisorio ed in aumento.

Ma come è potuto accadere? Una prima ricostruzione dei fatti è stata effettuata per cercare di avere un quadro più chiaro dell’accaduto.

Drammatico incidente stradale, autobus in un dirupo: decine di vittime

Secondo quanto ricostruito l’autobus era di proprietà statale e stava effettuando un percorso di 250 chilometri. Era infatti partito da una località sacra nota come Kataragama per dirigersi verso Kurunegala; ci troviamo in Sri Lanka e, poco prima dell’alba, l’autista avrebbe perso il controllo del veicolo: l’autobus carico di decine di pellegrini avrebbe a quel punto sfondato le barriere stradali per andare a finire nel dirupo schiantandosi contro una piantagione di té.

A bordo, come rilevato dalle autorità: erano presenti in tutto 70 pellegrini buddisti: il bilancio è di almeno 24 feriti ma si contano ben 21 vittime, un numero aumentato rispetto a quello forito con un primo bilancio. Nel Paese si registrano annualmente circa 3000 vittime a causa degli incidenti che, spesso, si verificano sulle tortuose e ripide strade presenti sull’isola. Inoltre, stando a quanto emerso, l’autobus era sovraccarico in quanto vi erano almeno venti passeggeri in più rispetto alla massima portata del mezzo. Un’indagine è stata avviata per chiarire le cause ed accertare le responsabilità.

Autobus nel dirupo: le testimonianze

Testimoni hanno raccontato di vere e proprie scene di disperazione mentre i soccorritori cercavano di aiutare i passeggeri. Non è stato per nulla semplice raggiungere la zona dell’incidente: protocolli di emergenza sono stati attivati dagli ospedali locali per soccorrere i feriti in arrivo.