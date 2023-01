Home > Askanews > Autonomia, Majorino: serve, ma non quella di Calderoli Autonomia, Majorino: serve, ma non quella di Calderoli

Milano, 27 gen. (askanews) – “Credo che l’autonomia di Calderoli non ha nessuna possibilità di andare in porto per conflitti all’interno del centrodestra. Ma non buttiamo via tutto: Sull’autonomia bisogna aprire un dibattito, c’è bisogno di automonia e di una riorganizzazione positiva dello stato. Dovremmo azzerare la discussione, in maniera laica. Non mi piace la legge di Calderoli ma va dato sostegno all’autonomia”. Lo ha detto candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, per il sostegno al mondo delle imprese, elencate a margine di un incontro con i vertici regionali di Api, associazione delle piccole e medie industrie. Dunque, è l’invito di Majorino, “evitiamo scontri di bandiera, discutiamo nel merito”.

