La Polstrada di Avellino è intervenuta dopo l'allarme dei genitori di un neonato che non dava segni di vita in autostrada

Un neonato di 6 mesi è stato salvato dalla Polizia stradale sul raccordo autostradale Avellino-Salerno.

Neonato salvato dalla Polstrada in autostrada

L’intervento immediato della Polstrada di Avellino, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, è stato fondamentale per salvare la vita di un neonato di 6 mesi che non respirava più e non dava più segni di vita.

La Polizia stradale è intervenuta quando una giovane coppia, che stava trasportando il proprio figlio di sei mesi in ospedale ad Avellino, ha lanciato l’allarme.

L’intervento della Polizia stradale per salvare il neonato in autostrada

Il neonato non dava segni di vita quando gli agenti hanno intercettato la coppia con il bambino. Hanno scortato l’auto e fatto da apripista fino all’ospedale “Moscati” dopo aver allertato i sanitari del Pronto soccorso.

L’arrivo del neonato in ospedale in fin di vita in autostrada

Il personale medico del Pronto Soccorso è intervenuto immediatamente per rianimare il neonato che aveva smesso di respirare.

Nonostante i medici abbiano dichiarato fuori pericolo il neonato, attualmente è sotto osservazione, ma non è considerato in pericolo di vita. Dopo questa notizia positiva i genitori del bambino hanno ringraziato gli agenti della Polstrada per il loro tempestivo intervento che ha salvato la vita del loro figlio.