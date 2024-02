Autovelox, è il turno di Dossoman

Se proprio ieri vi avevamo parlato di Fleximan e dei danni alle colonnine degli autovelox, oggi vi parliamo di Dossoman. E’ un soggetto che ha deciso di rompere proprio un dosso per strada, firmandosi con una bomboletta spray colorata. Il compito di Dossoman è staqto similare a quello di Fleximan perché riguarda sempre la velocità da tenere nei mezzi stradali. I fatti si sono svolti nel bolognese, più precisamente a Calderara di Reno.

Dossoman nel bolognese: parla il sindaco

Dopo l’episodio avvenuto e le immagini che stanno facendo il giro del web in queste ore, anche il sindaco del comune dove sono avvenuti i danni ha voluto dire la sua in merito. Giampiero Falzone ha espresso la sua opinione sul suo profilo social di Facebook. Qui ha spiegato che Dossoman, come Fleximan, non sono eroi ma vandali che si mettono a compiere dei seri reati, dei seri danneggiamenti.

Cos’ha detto il sindaco

Il sindaco Falzone ha poi così affermato: