Autovelox in Italia: ma quanto si incassa dalle multe?

Autovelox, l’Italia è il primo Paese in Europa per numero di misuratori installati lungo le strade: ogni 1000 km ce ne sono 23

Bologna suscita dibattiti per l’implementazione del limite di velocità a 30 km/h, mentre le Procure venete indagano su Fleximan, responsabile della distruzione di 15 autovelox da maggio 2023.

Autovelox Italia: ma quanto si incassa dalle multe?

La puntata di Sky TG24 del 25 gennaio esamina il numero di autovelox in Italia e le entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità. Gli autovelox contribuiscono positivamente alla sicurezza stradale, come evidenziato dai dati britannici che mostrano una riduzione del 22% degli incidenti nel Regno Unito, l’Italia guida l’Europa per il numero di autovelox, con 23 ogni 1000 km, appena oltre i 20 del Regno Unito.

Autovelox Italia: a quanto ammontano le entrate?

Tuttavia, all’estero le sanzioni per eccesso di velocità sono più severe, le entrate cittadine derivanti dagli autovelox variano, con Firenze in testa a 23,3 milioni di euro nel 2022, seguita da Milano (13 milioni), Roma (6,1 milioni), e Palermo (4,1 milioni). Milano e Roma vedono entrate principalmente da altre infrazioni stradali. A Milano, nel 2021, solo il 65% delle multe viene incassato, mentre a Napoli, nel 2022, solo il 2% viene riscosso.