Viaggi in auto, dove si trovano gli autovelox? Le app per saperlo

L’estate è ormai iniziata e in questi giorni, con l’arrivo di agosto, sta entrando davvero nel vivo. Tantissimi italiani sono in ferie e hanno deciso di partire per lunghi viaggi in macchina con l’intento di raggiungere le migliori località balneari che offre il nostro Paese. Viaggiare in auto è comodo, ma può portare anche dei rischi: uno dei più temuti è quello delle multe per eccesso di velocità.

Viaggi in auto, gli autovelox sulle strade: le app per sapere dove si trovano

Viaggiare in sicurezza è un obbligo per ogni cittadino che ha il dovere, quando è alla guida, di non mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Per questo si devono sempre rispettare i limiti di velocità, facendo attenzione non solo sulle strade più trafficate. Le forze dell’ordine, per mantenere un maggior controllo sulle strade, utilizzano gli autovelox: quei dispositivi che sono in grado di individuare le eventuali infrazioni di un automobilista. Sapere dove sono posizionati questi apparecchi può essere molto utile per chi viaggia e per farlo ci si può avvalere di alcune specifiche app.

Le app per gli autovelox

Una delle più note è certamente Coyote, un’applicazione che fornisce la posizione esatta dell’autovelox o del tutor già 3o chilometri prima di incontrarlo. Funziona con la connessione dati attiva ed è disponibile sia su dispositivi Android, sia su dispositivi Ios. Per chi viaggia senza connessione Internet, invece, può tornare utile ricordare il nome dell’app Radarbot. Nelle funzioni risulta molto simile alla precedente, ma ha il vantaggio di caricarsi anche offline. Infine, impossibile non citare i noti Google Maps e Waze, utili in diverse situazioni e sempre più completi di tante funzionalità, comprese quelle di individuazione degli autovelox.