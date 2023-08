Una splendida gita in barca con la famiglia si è trasformata in una tragedia per una turista straniera di 44 anni in visita in Italia, tra le bellezze della Costiera Amalfitana. La donna si trovava, insieme al marito e ai due figli, su un gozzo sorrentino affittato per l’occasione, quando, l’imbarcazione si è scontrata con il veliero turistico Tortuga.

Costiera Amalfitana, terribile incidente tra due barche: morta turista 44enne

Le cause dell’incidente sono ancora da verificare, così come sono da accertare le responsabilità delle persone che stavano guidando le due barche. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 18 del pomeriggio di ieri, quando il gozzo sorrentino ha urtato la prua del veliero turistico sulla quale erano presenti circa 80 turisti. La 44enne è stata sbalzata in mare ed è finita tra le eliche del motore, ferendosi gravemente. I bambini sono rimasti illesi, mentre il marito della donna ha accusato un forte dolore alla spalle e lo skipper si è ferito agli arti. La Guardia Costiera di Amalfi è intervenuta per dare soccorso alla donna, trasportata al porto dove c’era ad attenderla un’ambulanza. I medici del 118 hanno provato a rianimarla con i farmaci salvavita, ma la 44enne non ce l’ha fatta.

Le indagini della Capitaneria di Porto

La turista è morta al pronto soccorso di Castiglione, mentre stava aspettando un elicottero che l’avrebbe trasferita d’urgenza all’ospedale di Salerno. Entrambe le imbarcazioni sono finite sotto sequestro e i due conducenti saranno sottoposti ai consueti test tossicologici, mentre le indagini sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi.