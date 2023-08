Messico, bus precipita per 30 metri da un burrone: almeno 15 morti e 20 feriti

Un bus è precipitato da un burrone a Tepic per oltre 30 metri. Il bilancio del terribile incidente avvenuto in Messico è in continuo aggiornamento: al momento sono confermati 15 morti e 20 feriti.

L’autobus in questione, un mezzo della nota linea Elite, si è ribaltato lungo l’autostrada Tepic-Mazatlan, nello Stato messicano di Nayarit. Il pullman era partito da Città del Messico e doveva raggiungere, nella giornata del 3 agosto, la località di Tijuana, quando è avvenuta la tragedia. Secondo le prime informazioni che arrivano, sembrerebbe che l’autista si sia addormentato alla guida, il bus avrebbe sbandato fino a cadere in un burrone profondo 30 metri. Il bilancio dell’incidente è spaventoso: al momento sono accertati 15 morti, tra i quali figurerebbero anche 5 bambini. Anche i feriti sono numerosi, circa una ventina, tutti trasportati in diversi ospedali di Tepic.

Chi viaggiava sul bus precipitato nel burrone

Secondo quanto si apprende, su quel bus stavano viaggiando molte persone di origine straniera: africani, indiani e domenicani. In totale, sul mezzo della Elite c’erano una trentina di persone, compresi anche due autisti, dei quali uno è morto. Dopo l’inciidente, il tratto autostradale è stato chiuso completamente per permettere ai soccorritori di intervenire.