Uccidono di botte il figlio neonato di 10 mesi: Gemma Barton, la mamma, e Craig Crouch, il papà, sono stati entrambi condannati al termine del processo che si è recentemente concluso in Inghilterra.

Gemma Barton, 33 anni, e Craig Crouch, 40 anni, hanno ucciso di botte il figlio neonato di soli dieci mesi, Jacob. La coppia è stata condannata per omicidio. Stando ai risultati dell’autopsia condotti sul corpicino del piccolo, il bambino aveva riportato 39 fratture costali causate dalle percosse. Quando i paramedici sono arrivati nell’abitazione a Linton, nel Derbyshire, in cui la famiglia viveva, non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del bimbo.

I soccorsi erano stati contattati dai genitori di Jacob che avevano riferito di non riuscire a svegliarlo.

La salma del neonato, dopo essere stata trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad alcuni accertamenti clinici che hanno consentito di scoprire gli abusi subiti. Le fratture costali hanno provocato al piccolo una perforazione intestinale che gli è stata fatale. Inoltre, è emerso che il bambino sarebbe stato costretto a mangiare il suo stesso vomito.

Gli abusi e la condanna

Con il procedere delle indagini, le autorità hanno scoperto che la madre della vittima minacciava spesso di lavare il figlio con la candeggina e che entrambi dei genitori chiamavano il bambino “diavolo”. Per la polizia, le violenze sarebbero state inferte al neonato per almeno sei mesi. I pm, invece, hanno riferito alla corte che i genitori del bimbo “incoraggiavano e si applaudivano a vicenda mentre aggredivano Jacob”.

Durante il processo che si è recentemente svolto, la giuria ha avuto la possibilità di visionare un video in cui Craig Crouch immergeva Jacob in una piscina per bambini mentre il neonato piangeva in modo disperato.

Il 40enne è stato condannato per omicidio e per altri tre capi di imputazione per crudeltà sui minori mentre la 33enne è stata considerata colpevole di complicità.