Una sposa ha deciso di scherzare mentre era all’altare, nel giorno del suo matrimonio. Le nozze, però, sono state annullate. L’officiante ha dichiarato che non potevano essere celebrate.

Venezuela, sposa risponde “no” per scherzo: nozze annullate

Quando l’officiante le ha chiesto se voleva prendere in sposo il suo fidanzato, lei ha risposto di no per scherzo. Una giovane venezuelana di nome Miriam ha involontariamente rovinato il giorno più bello della sua vita. Nonostante abbia precisato che stava scherzando e abbia poi pronunciato il tanto atteso “si”, si è sentita rispondere che a quel punto le nozze non potevano più essere celebrate. La vicenda si è svolta a Caracas, in Venezuela. Miriam voleva fare uno scherzo al fidanzato Danilo, ma è subito scoppiata a ridere dichiarando che stava solo scherzando. “No, non si può scherzare. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data” le ha risposto l’officiante.

Nozze annullate: i motivi giuridici

La scena è stata ripresa dagli invitati con lo smartphone ed è stata diffusa su TikTok, dove il video è diventato virale. Quando l’officiante ha comunicato alla sposa che non avrebbe più potuto celebrare le nozze, in sala è sceso il silenzio. Lo sposo è rimasto pietrificato e anche Miriam è rimasta sconvolta, soprattutto perché era consapevole di aver semplicemente scherzato. “Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire ‘sì’ senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo” è stato spiegato dall’officiante.