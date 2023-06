Ha fatto molto discutere il racconto di una sposa sui social in cui ha parlato della nonna 98enne del suo fidanzato. La donna non vuole che l’anziana signora venga alle sue nozze. Sicuramente un duro colpo per la vecchietta poiché i nipoti, si sa, sono la gioia dei nonni e chiunque pagherebbe per vedere il proprio nipote finalmente sistemato con la propria dolce metà. Leggo precisa che i due futuri sposi hanno avuto una discussione e proprio per questo motivo la ragazza ha deciso di chiedere il parere degli altri utenti social per prendere una decisione.

Il racconto di una sposa sui social: “Ci sposeremo il mese prossimo”

Questo il post della futura sposa su Reddit: “Ho 28 anni e il mio fidanzato 30, ci sposeremo il mese prossimo. Sta andando tutto alla grande, ma abbiamo litigato seriamente sull’invitare sua nonna al nostro matrimonio”. Lei e il suo fidanzato hanno deciso di non invitare bambini, ma solo adulti, in quanto sarà una festa con tanto di balli, musica e open bar. La ragazza ha proseguito: “Tuttavia, esattamente per le stesse ragioni per cui non vogliamo bambini, non voglio nemmeno la sua anziana nonna al nostro matrimonio”.

Ha paura che la vecchietta possa essere un fastidio

La giovane ha poi spiegato perché non gradisce la nonna del suo futuro marito alle nozze: “Sia lei che lui insistono sul fatto che starà bene e vuole andare alla festa. Ma so solo che ci porterà inevitabilmente ad avere a che fare con lei e prenderci cura di lei, e voglio solo ubriacarmi e scatenarmi con i miei amici”. I commenti sono stati diversi e di varia natura. Riportiamo tuttavia una risposta secca e severa da parte di un utente: “Non è una bambina e non dovrai prenderti cura di lei. Onestamente questo mi basterebbe per annullare il matrimonio”.