Avvistamento di un oggetto volante non identificato negli USA

Una famiglia di Las Vegas ha riportato nei giorni scorsi un avvistamento alieno nei cieli della città statunitense. La notizia è in realtà riferita ai primi di maggio, ma è tornata sulle prime pagine dei giornali USA proprio in questi giorni. Ecco il racconto di quanto accaduto.

Avvistamento di UFO nei cieli di Las Vegas: cos’è accaduto

Si è tornati a parlare dell’avvistamento dell’oggetto volante non identificato dopo che il giornale locale Vegas Metro ha ripreso la notizia con alcune immagini esclusive dei presunti “alieni” nei cieli della città.

Sembra che la famiglia (i cui membri non sono stati identificati) abbia chiamato il 911 lo scorso 1° maggio dopo aver visto due “esseri” alti più di due metri che girovagavano per la sua proprietà: questi “alieni” sarebbero finiti nel suo giardino dopo un presunto schianto con la loro ideale navicella spaziale.

La famiglia non è riuscita a filmare questi esseri misteriosi, ma si è ad ogni modo limitata a riprendere la reazione al momento in cui gli “alieni” sono transitati per il suo giardino.

Cosa è emerso dalle immagini della polizia

Curiosamente, la stessa sera della segnalazione la polizia locale, attraverso delle telecamere di sicurezza, ha effettivamente notato il passaggio di un oggetto volante non identificato che per qualche secondo ha illuminato i cieli di Las Vegas.