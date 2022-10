Il CES di Las Vegas nel 2023 sarà il più grande di sempre

L’imminente CES 2023, che si terrà dal 5 all’8 gennaio del prossimo anno a Las Vegas, in Nevada, negli Stati Uniti, offrirà una sede più grande del 40%, diventando il più grande incontro di persona negli Stati Uniti dal 2020, ha dichiarato l’organizzatore dell’evento Consumer Technology Association.

Centinaia di leader del settore tecnologico si riuniranno alla convention di gennaio per presentare le ultime tecnologie innovative in materia di sanità digitale, mobilità, metaverso e sostenibilità.

I media registrati per la partecipazione di persona possono partecipare al Press Day del 3-4 gennaio e dare un’occhiata in anteprima ai prodotti e alle tendenze più importanti prima dell’apertura ufficiale della fiera.

Per invitare un maggior numero di partecipanti, il CES 2023 ha ampliato lo spazio espositivo del 40%, ha dichiarato il CTA.

La CTA prevede che il numero di partecipanti alla prossima fiera raggiungerà le 100.000 unità e che circa un terzo di essi proverrà da Paesi diversi dagli Stati Uniti.

L’imminente fiera tecnologica presenterà oltre 750 aziende leader del settore e più di 200 sessioni di conferenze condotte da leader del settore tecnologico globale.

Secondo la CTA, circa 1.300 aziende multinazionali e startup, tra cui Abbott, Amazon, AMD, Google, John Deer, Qualcomm, Roku, Sony, Stellantis e Verizon, hanno completato la registrazione per il CES 2023.

I temi principali del CES 2023 sono l’automotive, la sanità digitale, il web 3.0 e il metaverso, la sostenibilità e la sicurezza umana.

Nell’esposizione automobilistica, che sarà la più grande mai realizzata nella storia del CES, oltre 300 case automobilistiche presenti vanteranno tecnologie di guida autonoma, veicoli elettrici e dispositivi di mobilità personale.

Nel settore della sanità digitale, molte aziende, tra cui Abbott e Lotte Healthcare, presenteranno dispositivi e tecnologie che contribuiranno all’equità globale nella sanità pubblica.

Il Web 3.0 e il metaverso saranno presentati per la prima volta al prossimo CES 2023. Aziende come Meta e SK presenteranno come gli esseri umani possono rivoluzionare il modo in cui le persone lavorano e giocano in un mondo virtuale inclusivo, decentralizzato e coinvolgente come il metaverso e lo spazio delle criptovalute.

Per quanto riguarda la sostenibilità, John Deer e le startup emergenti mostreranno come le tecnologie innovative possono aiutare a conservare l’energia e ad aumentare la produzione di elettricità, ad affrontare la carenza di cibo, a costruire sistemi agricoli sostenibili, a rispondere ai disastri, a costruire città intelligenti e a fornire acqua pulita.

Infine, il CES 2023 e la World Academy of Art and Science (WAAS) promuoveranno il ruolo cruciale delle tecnologie nel sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite per promuovere la sicurezza umana per tutti.