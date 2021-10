Aurora Ramazzotti: “Gli alieni esistono, ne sono certa”

Aurora Ramazzotti, al timone di Mistery land: La grande favola dell'ignoto, ha detto la sua in merito all'esistenza degli alieni.

Insieme ad Alvin Aurora Ramazzotti condurrà il programma Mistery Land: la grande favola dell’ignoto e per questo ha espresso la sua opinione in merito all’esistenza di presunte forme di vita extraterrestre.

Aurora Ramazzotti: gli alieni

Aurora Ramazzotti ha affermato di essere convinta che gli alieni esistano.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confessato che a convincerla di questo sarebbero stati alcuni esperti ufologi:

“Io sono certa di questa cosa: gli alieni esistono. Punto. Se sono stata mai rapita da loro? No, ma mi è bastato chiacchierare con alcuni esperti ufologi per convincermene. Loro non si chiedono nemmeno se esistono i marziani: sanno che ci sono”, ha ammesso.

Aurora Ramazzotti e Alvin a Mistery Land

Insieme ad Alvin Aurora Ramazzotti condurrà il programma Mystery land: La grande favola dell’ignoto e a tal proposito la giovane conduttrice ha ammesso come secondo lei fantasmi, alieni e fenomeni paranormali siano argomenti che possano generare il sorgere di fake news in rete.

“Il rischio di diffondere fake news c’è, inutile negarlo. Però a differenza delle teorie fake che circolano in rete noi non diamo mai certezze: ci limitiamo a presentare le sfumature dei vari temi, avendo sempre il massimo rispetto di chi ci guarda da casa.

Questo vuol dire zero spettacolarizzazione perché il nostro pubblico è composto pure da bambini”, ha dichiarato la ragazza. Il proliferare di fake news secondo la figlia di Michelle Hunziker potrebbe dipendere anche dalla volontà delle persone di dare risposta ai numerosi misteri che non sarebbero in grado di spiegare: “Quando non abbiamo risposte, ce le costruiamo da soli. Una sorta di delirio di onnipotenza”, ha affermato.

Aurora Ramazzotti: la carriera tv

Aurora Ramazzotti ha deciso di seguire le orme di sua madre Michelle Hunziker e di diventare come lei una conduttrice tv. Oggi Aurora è molto conosciuta in rete, dove è seguita da centinaia di utenti per i suoi contenuti ironici e per la sua vita privata.