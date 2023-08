Una donna ha nascosto il cadavere della figlia neonata nel bagno di una stazione di servizio, in Texas. A trovare il corpo della piccola un cliente.

Usa, Texas: madre nasconde il cadavere della figlia neonata nel bagno di una stazione di servizio

La polizia di Houston stava indagando da mesi e ha deciso di chiedere aiuto ai cittadini per risolvere il caso di una bambina appena nata trovata morta nel bagno di una stazione di servizio, lo scorso aprile. Secondo la polizia quella bimba sarebbe stata partorita in uno dei bagni e abbandonata. Nel filmato si vede una donna che parcheggia l’auto nei pressi del distributore, in piena notte, ed entra nella stazione di servizio, per andare in bagno. Dopo 15 minuti esce e se ne va. La causa della morte della neonata è in attesa di verifica da parte dell’istituto di medicina legale. Il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del suo ritrovamento.

Cadavere di una neonata in una stazione di servizio: le indagini

“Gli agenti di pattuglia hanno risposto a una richiesta di assistenza da parte dei paramedici dei vigili del fuoco di Houston in merito a un neonato deceduto trovato in una stazione di servizio il 2 aprile scorso. Ulteriori indagini e prove hanno indicato che una donna ispanica sconosciuta è entrata nel bagno della stazione di servizio ed è uscita circa 15 minuti dopo. Ore dopo, un cliente è andato in bagno, ha trovato un bambino e ha chiamato i soccorsi” si legge nel comunicato della polizia. La donna è ricercata per essere interrogata.