Scoperti cadaveri di neonati in una casa: orrore a Boston

In un’abitazione di Boston, nello stato del Massachusetts (Stati Uniti), la polizia ha trovato nascosti i cadaveri di quattro neonati in seguito a una segnalazione di alcuni bambini in pericolo in un edificio a South Boston.

Uno dei cadaveri era nascosto nel congelatore

Al momento della segnalazione – circa una settimana fa –, non era chiaro chi avesse effettuato la chiamata, né tantomeno quale orribile verità si sarebbe celata dietro quelle parole. Quando gli agenti della polizia hanno fatto ingresso nell’edificio, si sono immediatamente trovati sotto agli occhi ciò che mai avrebbero voluto vedere, un bambino morto. La perquisizione dell’intero stabile, proseguita il giorno successivo, ha portato al rinvenimento complessivo di quattro cadaveri di neonati (due maschi e due femmine): uno di loro era nascosto dentro il congelatore.

In attesa dei risultati dell’autopsia

Dopo aver permesso l’identificazione del sesso, l’esame post mortem dovrebbe essere in grado di fornire informazioni anche sulle dinamiche che riguardano l’esatta causa della morte dei quattro neonati. In attesa dei risultati, la casa è stata posta sotto sequestro e al momento non sono stati effettuati arresti. Sul caso sono a lavoro gli investigatori della omicidi di Boston, ma purtroppo non c’è ancora alcuna traccia di un possibile colpevole.