Avanti un altro in lutto: Uccio Show è morto investito da un treno

Lutto ad Avanti un altro: è morto Uccio Show. L’uomo, 72 anni, è stato investito da un treno nella stazione di Montesano Salentino, in provincia di Lecce. Immediatamente soccorso, è deceduto presso l’Ospedale Cardinale Panico.

Antonio Bitonti, noto a tutti come Uccio Show, è morto. Noto per aver partecipato ad Avanti un altro, sono altri i programmi in cui lo abbiamo visto all’opera: La Corrida, Striscia la notizia e Italia’s Got Talent. Il comico è stato investito da un treno nella stazione di Montesano Salentino, in provincia di Lecce.

Uccio Show: la dinamica dell’incidente

Uccio Show è stato investito da un treno alle ore 8:30 di lunedì 21 agosto. Soccorso immediatamente dai vigili del fuoco e dai sanitari, è stato trasportato ancora vivo presso l’Ospedale Cardinale Panico. Purtroppo, le ferite riportate con l’impatto erano troppo profonde e intorno alle 10 è deceduto.

Uccio Show: incidente o gesto estremo?

I carabinieri stanno ancora cercando di fare chiarezza sulla morte di Uccio Show. Al momento non sappiamo se il comico di Avanti un altro sia stato vittima di un incidente oppure di un gesto estremo. Antonio Bitonti aveva 72 anni, era sposato e pensionato.