Nella giornata di ieri, domenica 25 agosto, si è verificato un tragico incidente a Cassano Irpino, in provincia di Avellino: un uomo di 41 anni è morto schiacciato dal suo trattore.

Avellino, carabiniere muore schiacciato dal suo trattore

La vittima si chiamava Alex Boccella, aveva 41 anni ed era un carabiniere in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando nella masseria di famiglia quando, per motivi ancora da chiarire, il trattore si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. Il 41enne è rimasto gravemente ferito e, nonostante i soccorsi ricevuti, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto a causa delle ferite riportate. Il militare dell’Arma era sposato ed era padre di due figli. Quando è accaduto l’incidente, la famiglia era alla processione si San Bartolomeo: una volta diffusa la notizia, i festeggiamenti sono stati sospesi.

Il cordoglio del Comando Provinciale dei Carabinieri in una nota

Attraverso una nota, il Comando Provinciale di Avellino ha espresso cordoglio: “Profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’appuntato scelto Alex Boccella. Benvoluto e stimato, la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano e apprezzavano la sua professionalità, dedizione e umanità. Tutta l’Arma irpina si stringe in un commosso abbraccio alla sua famiglia, esprimendo particolare vicinanza alla moglie Sonia e ai figli Diego e Samuele in questo momento di grande dolore“.

