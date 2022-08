Nel Parco Cerimele, ad Aversa, è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Non si avevano sue notizie da giorni.

Giallo nella città di Aversa, in provincia di Caserta, dove ieri, 7 agosto 2022, è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause del decesso.

Aversa, trovato cadavere in stato di decomposizione nella sua abitazione: ignote le cause del decesso

È morta in solitudine la vittima, nessuno aveva sue notizie ormai da tempo e per questo hanno chiamato i soccorsi. La vicenda è avvenuta nel Parco Cerimele, un complesso residenzale nella città in provincia di Caserta. Per le forze dell’ordine è stato difficile anche risalire all’identità della vittima in quanto il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Al momento le generalità sono ignote come le cause del decesso.

Ignote le cause del decesso: si pensa ad un malore

Al lavoro vi sono i Carabinieri e gli agenti della Polizia Scientifica che stanno cercando di capire a quando risale il decesso della vittima. Non sembra che sul corpo ci siano segni di violenza e nell’abitazione non vi sono segni di effrazione. L’ipotesi degli inquirenti resta dunque un improvviso malore. I residente del Parco Cerimele e delle abitazioni vicine sono accorsi in massa sul luogo del ritrovamento del cadavere in quanto attratti dalle sirene di ambulanza e forze dell’ordine.