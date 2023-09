L’account di X (ex Twitter) di Logan Smith aveva predetto la morte della regina Elisabetta qualche mese prima che accadesse, indovinando il giorno esatto della sua scomparsa (l’8 settembre 2022). Nella giornata di ieri, lo stesso account ha provato a ‘pronosticare’ il decesso del successore di ‘Lilibet’ , Carlo III. Il sovrano deve fare attenzione: secondo Smith la sua morte non è troppo lontana nel tempo.

Aveva indovinato la data di morte della regina Elisabetta, riprova con Carlo III: “Morirà nel 2026”

“Potrei (o forse no) aver previsto la morte della regina… tu sei il prossimo Charles, fai attenzione 28/03/2026“ – ha scritto su Twitter l’account Logan Smith. Una sparata che normalmente passerebbe inosservata se non fosse che lo stesso account aveva già mostrato sintomi di avere strane ‘doti premonitrici‘. Logan, infatti, aveva scritto nel luglio del 2022 che la regina Elisabetta II sarebbe morta di lì a pochi mesi, facendo anche riferimento ad una data specifica: quella dell’8 settembre. Come tutti sappiamo, poi, la sovrana è scomparsa esattamente in quella data dopo oltre 70 anni di regno. Ora tocca a Carlo III, la prevsione è stata fatta e Logan Smith è ruscito ad attirare ancora una volta l’attenzione su di sè.