la notizia giunge a poco più di 3 ore dal crimine commesso oggi, domenica 26 marzo, in Campania: aveva precedenti Raffaele Malvone, il 30enne ucciso a Napoli. La polizia sta indagando sul brutale omicidio avvenuto in territorio di Torre Annunziata. Nelle circostanze è stato ammazzato a colpi di pistola un 30enne di Torre Annunziata.

Da quanto si apprende su Tgcom Raffaele Malvone aveva precedenti. E in ordine alla dinamica del crimine pare che la vittima stesse camminando a piedi quando è stata raggiunto da diversi proiettili. Malvone è deceduto in ambulanza e sul quel fatto criminoso polizia ed agenti del commissariato di Torre Annunziata indagano sulla dinamica. L’uomo, che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 31 agosto, è stato ucciso a colpi di pistola mentre camminava a piedi in via Plinio.

L’arrivo dei soccorsi e la morte nel tragitto

Malvone è stato soccorso dal 118 ma non è riuscito ad arrivare in ospedale nonostante i tentativi degli operatori. La Polizia di Stato e gli uomini del commissariato di Torre Annunziata indagano sulla dinamica dei fatti e su un delitto avvenuto intorno alle 13:10. Sul posto anche il team della Squadra Sopralluoghi della Polizia Scientifica.