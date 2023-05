I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, congiuntamente al personale sanitario, presso il CRO (Centro di Riferimento Oncologico) in via Franco Gallini di Aviano per soccorrere una guardia giurata in arresto cardiocircolatorio. Come si legge da Friulioggi.it, l’uomo risultava essere infatti bloccato all’interno della guardiola. Alla fine, i pompieri sono riusciti a sbloccare la porta consentendo ai sanitari di soccorrere la guardia, verso la quale non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Giunti sul posto anche i carabinieri. Il tragico episodio è accaduto nella mattinata di venerdì 26 maggio.

Aviano, morta guardia giurata: arresto cardiocircolatorio dopo malore

I vigili del fuoco hanno soccorso, in collaborazione con il personale sanitario, una guardia giurata in arresto circolatorio dopo un malore presso il CRO di Aviano. I pompieri sono riusciti a sbloccare la porta della guardiola, in cui l’uomo era rimasto bloccato, consentendo ai sanitari di soccorrere lo sventurato. Non è stato tuttavia possibile salvargli la vita. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima, ma sui social sono giunte le prime condoglianze alla famiglia sotto ai post relativi all’episodio.

