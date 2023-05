83enne scomparsa a Lurate Caccivio: in corso le ricerche

83enne scomparsa a Lurate Caccivio: in corso le ricerche

Una donna è misteriosamente scomparsa a Lurate Caccivio, in provincia di Como: l’83enne era in giro con il marito, con cui non si è più ricongiunta.

Scomparsa una donna di 83 anni nel Comasco

Un’anziana di 83 anni è scomparsa misteriosamente nella giornata di ieri – giovedì 25 maggio – dalla zona Lurate Caccivio, in provincia di Como. L’ultimo avvistamento della donna risale al pomeriggio di ieri, intorno alle 16:00, quando era insieme al marito. L’uomo si è allontanato solo per pochi istanti, e non ha più trovato la moglie.

Immediata la chiamata e il conseguente arrivo dei soccorsi. Sul posto Protezione Civile, Vigili del fuoco e Carabinieri di Faloppio. Alle ricerche hanno partecipato anche i volontari del Lario e gli uomini del soccorso alpino e speleologico.

L’appello di amici e parenti sui social

Sui social network sta girando anche un disperato appello, condiviso da amici e famigliari: