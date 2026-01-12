AvtoVAZ ripristina la settimana lavorativa di cinque giorni dopo la crisi delle vendite

AvtoVAZ, il principale produttore automobilistico russo, ha recentemente annunciato il ritorno alla settimana lavorativa di cinque giorni, dopo una pausa durante le festività di Capodanno. Questa decisione segna un cambiamento significativo rispetto allo scorso anno, quando l’azienda ha dovuto affrontare una grave crisi a causa del calo delle vendite.

Nel settembre, AvtoVAZ aveva già implementato misure drastiche come riduzioni salariali, licenziamenti e una diminuzione dell’orario di lavoro a sole quattro giornate.

Tali azioni erano state necessarie per affrontare la contrazione del mercato automobilistico, che ha visto un abbassamento delle vendite.

Un anno di sfide e cambiamenti

Nel corso, la produzione delle automobili del marchio Lada è scesa drasticamente, passando da una previsione iniziale di 500.000 veicoli a circa 300.000 unità. Questo calo ha avuto ripercussioni pesanti, con una diminuzione delle vendite del 25% rispetto all’anno precedente, riducendo così la quota di mercato del marchio a soli 25,1% secondo le analisi di Avtostat.

Analisi del mercato e prospettive future

Maxim Sokolov, CEO di AvtoVAZ, ha descritto il come un anno particolarmente difficile per il mercato automobilistico. Tuttavia, il ritorno alla settimana lavorativa completa è visto come un segnale di ottimismo. Sokolov ha comunicato ai rappresentanti sindacali che la produzione di veicoli è destinata a salire a circa 400.000 unità, un obiettivo ambizioso che riflette la volontà di recupero dell’azienda.

Strategie per il recupero

Per affrontare le sfide attuali, AvtoVAZ sta puntando a liberarsi dell’eccesso di inventario accumulato. La decisione di riprendere a lavorare a tempo pieno è stata anticipata da segnali positivi di mercato, e l’azienda ha avviato strategie per ottimizzare la produzione e migliorare l’efficienza.

Il ruolo del sindacato

Il sindacato ha giocato un ruolo cruciale nel processo di recupero, supportando i lavoratori durante le difficoltà e collaborando con la direzione per trovare soluzioni efficaci. La ripresa della settimana lavorativa di cinque giorni è stata accolta con favore dai dipendenti, i quali sperano in una stabilizzazione del mercato e un miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il periodo festivo dal 1 all’11 gennaio in Russia ha coinciso con un’interruzione delle attività produttive, permettendo all’azienda di riorganizzarsi e prepararsi per il nuovo anno. Con l’obiettivo di rispondere a una domanda di mercato in ripresa, AvtoVAZ si impegna a ripristinare la propria reputazione nel settore automobilistico.

Prospettive future

Il ritorno alla settimana lavorativa di cinque giorni rappresenta un passo importante per AvtoVAZ, che punta a rigenerarsi dopo un periodo di difficoltà. Le previsioni sono incoraggianti, e l’azienda si prepara ad affrontare le sfide future con determinazione e una visione rinnovata.