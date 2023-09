È più grande di uno squalo bianco, ma decisamente meno pericoloso. Stiamo parlando dello squalo elefante, animale che è stato avvistato e ripreso da alcuni pescatori a largo di Polignano a Mare proprio poche ore fa. Non è affatto un animale pericoloso ed è anche di una specie a rischio di estinzione.

Alcuni pescatori a Polignano a Mare avvistano e riprendono un gigantesco squalo elefante

Sono rimasti decisamente stupiti i pescatori che, a largo di Polignano a Mare, in Puglia, si sono ritrovati a riprendere un gigantesco esemplare di squalo. Il video pubblicato su una pagina Instagram dedicata alla Puglia è presto diventata virale, portando anche un certo allarme in chi si è ritrovato a vedere l’esemplare immortalato. Si tratterebbe di uno squalo elefante, un tipo di animale che può raggiungere dimensioni davvero sorprendenti, superando per grandezza anche il temibile squalo bianco.

Squalo elefante: l’animale avvistato in Puglia è pericoloso?

L‘avvistamento in Puglia di uno squalo elefante non dovrebbe allarmarci. Conosciuto anche come Cetorhinus maximus e Basking Shark, questo animale non rappresenta affatto un pericolo per l’uomo, si nutre infatti di plancton, alghe o piccoli pesci e le sue enormi fauci non sono adatte a predare l’uomo. A differenza di alcuni avvistamenti di specifici tipi di squali sulle coste europee, la presenza dello squalo elefante nel Mar Mediterraneo non deve stupire: questo gigante buono, infatti, si trova nel suo habitat ed è anche a rischio di estinzione. Non è la prima volta che sulle coste mediterranee ci sono stati avvistamenti di squali da parte di pescatori, un episodio simile si è già verificato a largo di Livorno.