Avvistato quello che sembra essere uno squalo, presumibilmente al largo di Livorno. La testimonianza dell’avvistamento proviene da un video di due pescatori che è divenuto virale sui social. Il filmato mostra un animale somigliante a uno squalo bianco, ma gli esperti per ora non si sbilanciano, avendo troppe poche informazioni sul conto del pesce. Fatto sta che ora la preoccupazione è evidente e del presunto squalo se ne parla anche al di fuori dei confini livornesi. Poche informazioni anche sul video, di cui non si sa con certezza né quando, né da chi è stato girato.

Squalo avvistato al largo di Livorno, forse nei pressi di Antignano

Come rende noto Il Tirreno, si suppone che l’imbarcazione da cui è stato girato il video del presunto squalo possa essersi trovata al largo della scalinata di Antignano. Il filmato dura un minuto e 35 secondi e i due pescatori che si sentono parlare non sembrano avere un accento livornese.

La nota della Capitaneria

In seguito all’avvistamento del presunto squalo, la Capitaneria ha inviato una nota ai circoli nautici livornesi in cui si invita “chiunque sia in possesso di informazioni utili, con eventuali ulteriori foto e/o video, dell’avvistamento” ad “avvisare quanto prima l’Autorità Marittima al numero tel: 0586-826011/826069/826070 e alla e-mail: so.cplivorno@mit.gov.it, fornendo informazioni quali caratteristiche dell’esemplare, località di avvistamento, presenza di cuccioli, apparente stato di salute”.