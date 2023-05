Durante un fermo un carabiniere sferra un calcio in faccia a un ragazzo che appare già a terra in condizioni di non nuocere

Dalla Lombardia con la polizia municipale a Livorno con l’Arma, dove un carabiniere sferra un calcio in faccia a un ragazzo. Dopo quello di Milano spunta nuovo video di denuncia su un arresto violento che arriva dalla Toscana. Poche ore fa c’era stato il caso molto discusso della 41enne aggredita da alcuni poliziotti a Milano, adesso a denunciare la seconda violenza è stata la pagina social Welcome to favelas. In quel frame che è stato girato mercoledì 24 maggio a Livorno, si vede un giovane fermato in strada da due carabinieri.

Carabiniere dà un calcio in faccia a un ragazzo

E in quel frangente uno dei due militari sferra un calcio in faccia al ragazzo, già bloccato a terra dal collega. Nel video si sentono i due carabinieri che ripetono più volte la parola “fermo”. Tuttavia pare che il giovane sia già immobilizzato ed inerme a terra. Lo stesso poi viene ammanettato ma in quella circostanza uno dei due militari lo tiene per il collo.

Le urla: “Mi fa male la gamba!”

Poi si sente urlare: “Mi fa male la gamba!”. E ancora: “La gente mi guarda, così mi fanno le foto”. Il comando dei Carabinieri afferma che “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma“. Da quello provinciale di Livorno spiegano che “il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo”.