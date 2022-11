Il trapper Baby Gang, dopo essersi messo più volte nei guai dovrà andare a processo e la Procura chiede per il quattro anni di reclusione.

Insieme al trapper lombardo saranno processati anche altri complici. L’accusa è quella di rapina.

Baby Gang, la Procura chiede 4 anni per il trapper

I fatti risalgono nel periodo compreso tra maggio e luglio del 2021 nella città Metropolitana di Milano e provincia. Gli indagati per rapina sono quattro: Zaccaria Mouhib, nome anagrafico di Baby Gang, Eliado Tuci, Neima Ezza, nome anagrafico di Amine Ez Zaaraoui e Samy Dhahri, nome anagrafico di Samy Free.

Per gli ultimi due è stato chiesto il rinvio a guidizio. Eliado Tuci rischia tre anni e mezzo di reclusione, Zaccaria Mouhib invece quattro anni. L’udienza è fissata al 23 gennaio 2023 e il Giudice di udienza preliminare (Gup) sarà Anna Magelli. Leonardo Lesti, Pubblico ministero (Pm), è colui che ha chiesto le pene per gli indagati.

Le rapine commesse da Baby Gang

Le rapine contestate a Baby Gang sono quella del 24 maggio 2021 in Colonne di San Lorenzo, a Milano fatta insieme a Niema Ezza.

In quell’occasione rubarono ad un loro coetaneo una collanina. Un’altra rapina è stata fatta insieme ad Eliado Tuci in data 12 luglio 2021 a Vignate, provincia di Milano. In quell’occasione si usò una pistola per derubare un ragazzo di 130 euro e un paio di auricolari. Baby Gang inoltre stato arrestato il 3 luglio 2022 in seguito ad una rissa con gambizzazione.