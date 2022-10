Bacia e tocca nelle parti intime la figlia 17enne di un amico durante le cene tra famiglie

Un uomo avrebbe baciato sul collo la figlia 17enne di un amico, toccandole inoltre le parti intime.

I fatti risalirebbero al 2018. Un uomo, al suo tempo, avrebbe baciato sul collo la figlia 17enne di un amico toccandole le parti intime. Tutto ciò sarebbe avvenuto senza il consenso dell’allora minorenne, nel corso di alcune cene tra famiglie.

A denunciare il soggetto la dirigente scolastica dell’istituto frequentato dalla ragazza. La giovane avrebbe alle spalle un passato tormentato: sarebbe infatti figlia di due genitori in corso di separazione. La presunta vittima di molestie ha inoltre raccontato di avere ricevuto violenze dal padre quando era ancora una bambina. Il presunto molestatore è ora finito a processo con l’accusa di violenza sessuale. Come informa la testata locale Tuscia Web, il processo con rito ordinario sarà celebrato il prossimo 15 novembre.

Bacia e tocca figlia 17enne di un amico: la Procura non ha dubbi

La Procura di Viterbo e il pm Eliana Dolce non avrebbero dubbi sulla responsabilità dell’uomo. Quest’ultimo, in più di un’occasione, come precisa FanPage, avrebbe baciato sulla guancia e abbracciato la ragazza quando era ancora minorenne. L’avrebbe inoltre accarezzata sopra e sotto i vestiti e in varie zone del corpo.

Lei lo avrebbe sempre allontanato

Nonostante gli approcci da parte dell’individuo, la ragazza lo avrebbe sempre rifiutato cercando di allontanarlo.

La giovane si è costituita parte civile nel processo. In passato si sarebbe sfogata anche con le amiche in chat precisando come quelli subiti non fossero “contatti casuali, ma veri e propri palpeggiamenti”.