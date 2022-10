Incidente in moto a Bergamo, 23enne morto per le ferite mentre tornava a casa

Elia è morto a soli 23 anni a causa di un incidente in moto a Bergamo. Stava tornando a casa dopo una serata con gli amici.

Elia è morto all’età di 23 anni a causa di un incidente in moto avvenuto a Bergamo. Il giovane si trovava in sella a una moto guidata da un suo amico più giovane. I due stavano rientrando a casa dopo una serata. Intorno alle tre del mattino, mentre percorrevano la Strada statale 469, sul lago d’Iseo, hanno sbandato e sono finiti fuori strada. Il 23enne è stato sbalzato dalla sella ed è morto quasi sul colpo.

I carabinieri si sono subito recati sul luogo dell’incidente. L’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato medici e paramedici del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, le ferite erano troppo gravi. L’amico di 21 anni è stato portato in ospedale in codice giallo.

Elia, morto a 23 anni in un incidente: lascia genitori, fratelli e fidanzata

La notizia della morte del ragazzo ha sconvolto la comunità di Tavernola Bergamasca, comune in provincia di Bergamo, e quella di Vigolo, dove la famiglia gestisce una forneria. Elia lavorava per la Seval, a Villongo. Nella giornata di oggi, 10 ottobre, alle ore 15, si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Tavernola. Il giovane lascia i suoi genitori, i due fratelli e la fidanzata.