Incidente a San Lorenzo al mare, auto si schianta contro il pilone della ferrovia: morti due 26enni

Auto si schianta contro il pilone della ferrovia a San Lorenzo al mare: morti due giovani di 26 anni

Tragico incidente a San Lorenzo al mare dove due giovani di 26 anni, un ragazzo e una ragazza, sono deceduti a causa di un impatto violentissimo sull’Aurelia. La vettura si è schiantata contro un pilone dell’ex ferrovia e si è completamente distrutta.

L’incidente è avvenuto intorno all’una e venti di notte nella provincia di Imperia. L’impatto è stato molto violento e non c’è stato niente da fare per i due giovani. I residenti della zona, dopo aver sentito il rumore del sinistro, hanno allertato immediatamente il 118. I soccorritori sono giunti sul posto ma non hanno potuto fare niente per salvare le vite dei due 26enni che sono stati dichiarati morti sulla scena.

Incidente San Lorenzo al mare: le dinamiche

Era passata la mezzanotte quando un uomo, che vive poco lontano dal luogo dello schianto, si è svegliato a causa del forte boato provocato dal sinistro e ha richiesto l’intervento sulla scena del 112.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia insieme ai vigili del fuoco e i soccorritori che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Secondo le ipotesi, sembra che l’auto sia uscita di strada a causa dell’asfalto bagnato dopo le piogge di ieri.

La vettura si sarebbe capottata prima di schiantarsi violentemente contro il pilone dell’ex ferrovia che si trova all’uscita del porto di San Lorenzo. La dinamica deve ancora essere verificata dalla polizia stradale che dovrà chiarire la responsabilità del sinistro che ha costato la vita ai due giovani.

L’auto sulla quale si trovavano i due ragazzi è una BMW di serie 1 che si è accartocciata dopo lo schianto. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per ore per estrarre i corpi dalle lamiere.

LEGGI ANCHE: